إفتتاح التسجيلات لماستر مهني لحفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن إفتتاح تكوين في الماستر المهني في تخصص حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة و ترميمها للسنة الجامعية 2023-2024. لفائدة خريجي التخصصات الفنية أو الجامعية المستهدفة.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، يمكن هذا التكوين ما بعد التخرج، الذي تنظمه المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية بتيبازة من اطلاق ثلاثين (30) منصبا شاغرا. وتمتد آجال التسجيل من 8 أوت إلى 21 سبتمبر 2023. كما يتم الإنتقاء للالتحاق بأقسام هذا الماستر المهني عن طريق مسابقة على أساس الشهادة وحسب الاستحقاق بعد دراسة الملف والمقابلة”.

وتوضع الاستمارة الواجب ملؤها وكذا جميع المعلومات وكيفيات التسجيل. بما في ذلك طبيعة الدراسات الجامعية المكتسبة التي تسمح بالالتحاق بهذا التكوين لما بعد التخرج. تحت تصرف مقدمي الطلبات على الموقع الالكتروني www.encrbc.dz.

وقد أسست المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية سنة .08، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني. موضوعة تحت الوصاية المشتركة لوزارة الثقافة والفنون ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.