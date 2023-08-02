إفتتاح الجامعة الصيفية لإطارات البوليساريو ببومرداس

شارك رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر – الصحراء الغربية”، النائب ميلود تسوح، اليوم الأربعاء، في مراسم افتتاح الطبعة الـ11 للجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تجري أشغال الجامعة الصيفية بجامعة امحمد بوڤرة بولاية بومرداس. وذلك في الفترة الممتدة من 02 إلى 14 أوت 2023 تحت شعار: “نصف قرن من الصمود … إصرار على فرض الوجود”.

وحضر مراسم افتتاح أشغال هذا النشاط كل من الوزير الأول، عضو الأمانة الوطنية للجبهة، بشرايا حمودي بيون، ممثلا لرئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي.

وكذا رئيس المجلس الوطني الصحراوي ورئيس الجامعة، حمة سلامة، إلى جانب السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر الطالب عمر.

وكذا رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، وعدد من المسؤولين الصحراويين والجزائريين. وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.