إفتتاح الجلسة العلنية لتنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الأمة

إفتتحت صبيحة اليوم الإثنين، الجلسة العلنية المخصصة لتنصيب الأعضاء الجدد في إطار عملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.

كما خصصت الجلسة أيضا لانتخاب رئيس مجلس الأمة بعنوان التجديد النصفي لتشكيلة المجلس لسنة 2025.

كما التصويت أيضا على القائمة الإسمية لأعضاء لجنة اثبات العضوية بمجلس الامة، وتتضمن عن الثلث الرئاسي المعينة حمزة آل سيدي الشيخ، غازي جابري، بسة عبدو، وبلحاج رابح بغالي. وعن حزب جبهة التحرير الوطني دحان عامري، محمد رباح، سامية العلوي، فريد بسايح. أما حزب الارندي تتضمن مراد لكحل، ومبروك بريدي.

كما تتضمن القائمة عن الأحرار عبد الحق براهيمي، عبد الكريم بوغالي. وحزب جبهة المستقبل حسان مشري، محمد العربي سليماني. حزب حركة البناء الوطني بوزيان زكراوي، أما جبهة القوى الاشتراكية مهني حدادو. وحزب مجتمع السلم عبد الباري بوزنادة. حزب صوت الشعب محمد أمين ساحلي، والتجمع من أجل الجزائر المهدي ابراهيمي.

وقال محمد شوشان رئيس المكتب المؤقت، أنه قد تم التصويت بالأغلبية على قائمة أعضاء لجنة إثبات العضوية طبقا لاحكام المادة 2 و3 من النظام الداخلي للمجلس. وقد تم تشكيل اللجنة في مجلس الامة التي ستتولى إعداد تقرير حول إثبات الأعضاء الجدد وسيعرض فيها بعد المصادقة عليها.

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