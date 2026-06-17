إفتتاح الخط الجوي “الجزائر – الغابون”

وصلت بعثة الخطوط الجوية الجزائرية إلى ليبرفيل، في إطار افتتاح الخط الجوي الجزائر - الغابون. وهي خطوة جديدة تعزز حضور الناقل الوطني في إفريقيا وتدعم جسور التواصل والتبادل بين البلدين.

وأعلن مجمع الخطوط الجوية الجزائرية عن إطلاق أول رحلة جوية بين الجزائر وليبرفيل، عاصمة جمهورية الغابون، بمعدل رحلتين أسبوعياً. ويأتي إطلاق هذا الخط الجديد تجسيداً للاستراتيجية الوطنية لتطوير النقل الجوي. وترجمة لالتزام مجمع الخطوط الجوية الجزائرية بمرافقة التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الحضور الجزائري في القارة الإفريقية. من خلال توسيع شبكة الربط الجوي وتسهيل تنقل الأشخاص ودعم المبادلات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجزائر والدول الإفريقية الشقيقة. وعلى رأسها جمهورية الغابون.

كما تندرج هذه الوجهة الجديدة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الروابط بين الدول الإفريقية ومواكبة الديناميكية المتنامية التي تشهدها علاقات التعاون والشراكة على مستوى القارة. بما يعزز مكانة الجزائر كمحور إقليمي للنقل الجوي وجسر يربط مختلف الوجهات الإفريقية.

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