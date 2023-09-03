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إفتتاح الدورة البرلمانية العادية غدا

بقلم نادية بن طاهر
إفتتاح الدورة البرلمانية العادية غدا
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يفتتح البرلمان بغرفتيه دورته العادية “2023 / 2024” غدا الإثنين، حسب ما أفاد به اليوم الأحد، بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وجاء في بيان للمجلس: “يأتي افتتاح هذه الدورة طبقا لاحكام المادة 138 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12. المعدل والمتمم الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني. ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”.

وتنطلق مراسم جلسة الافتتاح بمقر المجلس الشعبي الوطني في الساعة العاشرة صباحا (10:00). برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني وبحضور رئيس مجلس الامة والطاقم الحكومي بقيادة الوزير الأول.

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