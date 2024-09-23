إفتتاح الدورة البرلمانية العادية للبرلمان بغرفتيه
بقلم أمينة داودي
إفتتحت اليوم الإثنين، الدورة البرلمانية العادية 2024-2025 بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وافتتح البرلمان بغرفتيه، دورته العادية 2024-2025، اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024. وذلك طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور وكذا المادة 05 من القانون العضوي رقم 16-12 المعدل والمتمم الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وانطلقت صبيحة اليوم مراسم جلسة الإفتتاح بمقر المجلس الشعبي الوطني برئاسة إبراهيم بوغالي
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