تم اليوم الخميس، إفتتاح الدورة البرلمانية العادية 2021-2022، بحضور رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وأعضاء من طاقمه الحكومي.

ودعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في كلمة له خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2021/2022، الجميع، للعمل والتنسيق للخروج من الأزمات المتراكمة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إن هيئته على أتم الاستعداد للتكامل والتعاون مع الطاقم الحكومي لخدمة عجلة التنمية.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb