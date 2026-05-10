إفتتاح الدورة التدريبية حول “دور بعثات الأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والسلم”

أشرف المفتش العام للمصالح مراقب عام للشرطة حاج سعيد أرزقي، رفقة المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف لوزارة الشؤون الخارجية مرابط عبد الغني، صبيحة اليوم الأحد. على مراسم افتتاح الدورة التدريبية المتخصصة حول “دور بعثات الأمم المتحدة ومهام تشكيلاتها الشرطية في عمليات حفظ الأمن والسلم.

وذلك لفائدة عدد من الإطارات التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني. بحضور إطارات من وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. إلى جانب مدراء ورؤساء مصالح مركزية للأمن الوطني.

الدورة التدريبية التي يحتضنها مقر جمهرة العمليات الخاصة للشرطة “GOSP” ببودواو بومرداس إلى غاية 21 ماي 2026 يشرف على تأطيرها خبراء ومكونين من الأمم المتحدة. تهدف إلى تعزيز القدرات والكفاءات المهنية للإطارات الأمنية المشاركة. وتزويدهم بالمعارف الأساسية والأسس العملياتية وكذا الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة بدور بعثات الأمم المتحدة ومهام تشكيلاتها الشرطية في تحقيق الأمن والسلم.

