إفتتاح الدورة الجنائية الابتدائية والاستئنافية للفصل في 544 قضية

افتتحت الدورة الجنائية الابتدائية العادية الأولى لعام 2025، بمحكمة الدار البيضاء، اليوم الأحد، برئاسة القاضي بن ميسية إلياس، في أجواء عادية، سادها الانضباط وروح العمل العالية، حيث ستناقش المحكمة 256 قضية، خلال الدورة الحالية الى غاية 30 ديسمبر 2025.

كما شهد مجلس قضاء الجزائر في نفس اليوم، افتتاح محكمة الجنايات الإستئنافية، برئاسة دحماني نعيمة، حيث من المقرر أن تعالج هيئة المحكمة 278 ملفا تم الفصل فيه خلال الدورة الجنائية المنصرمة بمحكمة دار البيضاء، سيتم عرضه لمناقشته لتستمر الدورة الجنائية الى غاية 30 ديسمبر 2025.

وستشرف على محكمتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية تشكيلات قضائية متنوعة تضم قضاة برتبة مستشار أو رئيس غرفة بالمجلس القضائي، يترأسون الجلسات وقاضيين مساعدين وأمين ضبط ونيابة عامة ممثلا للحق العام ، كما يمكن خلال مناقشة القضايا المبرمجة الإستعانة بمحلفين “قضاة شعبيين” تتوفر فيهم الشروط القانونية، للفصل في أهم القضايا الجنائية التي يجيز لها المشرع الجزائري مشاركة المحلفين في الأحكام القضائية حين الفصل فيها.

كما تتشكل محكمة الجنايات الإبتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية عند الفصل في القضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب من القضاة فقط.

وعلى غير ما جرى عليه، ستشهد محكمة الجنايات خلال الدورة الجنائية الحالية بعض التغييرات التي طرأت عليها. من خلال الإعتماد على محلّفين اثنين فقط عوض 4 محلفين كما سبق العمل به. حيث تم تقليص العدد حسب ما تضمنه التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية لعام 2025 في مادته 395 في الفصل الثالث. الذي يتحدث بشكل موسّع بالشرح والتدقيق في تشكيل محكمة الجنايات.

حيث يجيز في كل الحالات المسموح فيها الاعتماد على محلّفين للفصل في القضايا، اجراء قرعة. لاستخراج المحلفين الأصليين، وأجراء قرعة أيضا ثانية. لاستخراج محلف احتياطي أو أكثر الذين يتعيّن عليه حضور ومتابعة المرافعات. ويتم ذلك بأمر من رئيس الجلسة.

