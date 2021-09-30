إفتتاح السنة الجامعية بالمدرسة العليا للعتاد بالحراش

أشرف اللواء صديقي اسماعيل المدير المركزي للعتاد بوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، على إفتتاح السنة الجامعية 2021/2022، بالمدرسة العليا للعتاد الشيخ آمود بالحراش.

وإفتتح اللواء صديقي فعاليات يوم إعلامي بعنوان: “المعايرة والترميز وإدماج الرموز العمودية على المنتجات على مستوى الجيش الوطني الشعبي”. وخلال كلمته الإفتتاحية أشار اللواء إلى أهمية المعايرة وآفاق استخدامها في المجال العسكري. بالإضافة إلى إرساء الأساليب العملية لتطبيقها في التسيير، التصنيع والعصرنة.

كما نوه المدير على هامش إفتتاح السنة الدراسية، بمجهودات الأساتذة الجامعيين والإطارات العسكريين في سبيل إنجاح دعائم منظومة التكوين بالمدرسة. وبلوغ الأهداف المنشودة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في مجال التكوين.

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