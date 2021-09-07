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إفتتاح السنة الدراسية بالمدرسة العليا للإدارة العسكرية بوهران

بقلم النهار أونلاين
إفتتاح السنة الدراسية بالمدرسة العليا للإدارة العسكرية بوهران
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أشرف قائد المدرسة العليا للإدارة العسكرية بوهران بالناحية العسكرية الثانية، على مراسم افتتاح السنة الدراسية 2021/2022.

        وبهذه المناسبة، حث قائد المدرسة العليا للإدارة العسكرية خلال كلمته الافتتاحية جميع الإطارات والطلبة على العمل بكل جد وعزيمة للارتقاء بالتكوين والتحصيل العلمي إلى المستوى المنشود وتحقيق الأهداف المسطرة.

وفي إختتام المراسيم، تم عرض ورشات بيداغوجية حول مناهج التكوين، وزيارة لمختلق المرافق البيداغوجية.

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