إفتتاح السنة الدراسية بالمدرسة العليا للإدارة العسكرية بوهران

أشرف، قائد المدرسة العليا للإدارة العسكرية، بوهران بالناحية العسكرية الثانية، أول أمس الأحد، على مراسم افتتاح السنة الدراسية 2021/2022.

و خلال كلمته الافتتاحية، حث جميع الإطارات والطلبة على العمل بكل جد وعزيمة للارتقاء بالتكوين والتحصيل العلمي إلى المستوى المنشود وتحقيق الأهداف المسطرة.

لتختتم المراسم بعرض ورشات بيداغوجية حول مناهج التكوين، وكذا زيارة لمختلف المرافق البيداغوجية، يضيف المصدر.

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