إفتتاح السنة القضائية 2023- 2024 بالمحكمة العسكرية بالبليدة

إفتتحت اليوم الخميس السنة القضائية 2023- 2024 بالمحكمة العسكرية بالبليدة تخحت إشراف اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى.

وحضر مراسيم الإفتتاح كل من رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي. وكذا المراقب العام للجيش ومدير القضاء العسكري لوزارة الدفاع الوطني. والسادة الرئيس الأول للمحكمة العليا، النائب العام للمحكمة العليا. بالإضافة إلى محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل مدير المدرسة العليا للقضاء. وأيضا رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والي ولاية البليدة وإطارات من الناحية.

وبالمناسبة ألقى كل من رئيس المحكمة العسكرية ووكيل الجمهورية العسكري ليتم الإعلان على الإفتتاح الرسمي للسنة القضائية 2023/2024.

وبعدها شرع القضاة المساعدين العسكريين المعينين بالمحكمة العسكرية بالبليدة في أداء اليمين القانونية على تنفيذ المهام المسندة إليهم بعناية و إخلاص وفقا لمبادئ العدالة والمساواة، والحفاظ على سرية المداولات.