إفتتاح الصالون الدولي للصيدلة.. ضمان وفرة الأدوية

إفتتح الصالون الدولي للصيدلة في الجزائر (SIPHAL)، المرجع الوطني والإقليمي للتظاهرات الصيدلانية، اليوم أبواب طبعته العشرين بالجناح المركزي لقصر المعارض، الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة. وستستمر فعالياته من 04 إلى 07 فيفري 2026 تحت شعار محوري: «صيدلية الغد».

وقال ياسين لوبر، صيدلي ومدير الصالون خلال كلمته في مراسم افتتاح الطبعة العشرين، أنه قد تم انتهاج نظرة استشرافية باختيار “صيدلية الغد” كمحور نقاش صيدلية ستكون حتما استباقية. ذكية ومتصلة سترتكز على المريض وعلى رعايته الصحية المشخصة. مؤكدةً على دورها الاجتماعي لضمان تغطية صحية واسعة وتنمية اقتصادية مستدامة. صيدلية الغد متماشية وتتطابق مع تطلعات جزائر الغد”.

وأشار المتحدث، أن هذا الصالون يستقبل أكثر من 160 عارضا يمثلون سلسلة الادوية بأكملها من منتجين، مستوردين، موزعين. مروجين المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بحضور أكثر من 11 ألف مهني. مما يؤكد الدور الريادي SIPHAL كفضاء مركزي متميز للتبادل والشراكات والابتكار في المجال الصيدلاني. حيث يلتقي الصيادلة خواص والاستشفائيين، المتعاملين والمصنعين، أطباء وكافة مهني الصحة إلى جانب الخبراء، والهيئات المؤسساتية التنظيمية والطلبة لمناقشة التحديات والرهانات المستقبلية التي تواجه القطاع.