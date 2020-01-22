إفتتاح الصالون الدولي للفلاحة بوهران بمشاركة 50 عارضاً

تم اليوم الأربعاء، إفتتاح فعاليات الطبعة الخامسة للصالون الدولي للفلاحة، بمركز الإتفاقيات “محمد بن أحمد”، في وهران.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، يشارك في الصالون، زهاء 50 عارضا.

وتشارك في الصالون، عدة مؤسسات وطنية متخصصة في مختلف المهن الفلاحية، وشركة واحدة من تونس.

ويهدف هذا الموعد الإقتصادي، إلى إبراز المؤهلات التي يزخر بها قطاع الفلاحة بالجزائر، وعرض مهارات المهنيين في شتى الشعب وفي التربية الحيوانية وفي مجالات المكننة والبيطرة وغيرها.

وتتواصل فعاليات هذا الصالون، إلى غاية 25 جانفي الجاري، ويحتوي على سلسلة من المحاضرات، تتناول عدة مواضيع منها “آفاق تطوير زراعة الأعلاف”، و”نوعية الحليب الطازج”، و”التسيير التقني لتربية الدواجن”.