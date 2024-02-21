إفتتاح الصالون الدولي لمستحضرات التجميل بقصر المعارض

تم اليوم الأربعاء، إفتتاح الطبعة الثانية للصالون الدولي لمستحضرات التجميل بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، بمشاركة أكثر من 130 عارضا جزائريا وأجنبيا.

وتستمر هذه الطبعة، أربعة أيام بمشاركة العديد من البلدان على غرار الصين واسبانيا وايطاليا وتركيا وتونس والهند.

وسينشط مختصون ندوات موجهة لمهنيين في مجال العطور والعلاج الشخصي والنظافة الجسدية وكذا تعليب مستحضرات التجميل.

وصرح رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، بهذه المناسبة، أن تطوير الإنتاج الوطني الخاص بمستحضرات التجميل يشكل ” فخرا كبيرا” بالنسبة للصناعة الجزائرية. مشجعا المنتجين المحليين على ولوج السوق الدولية.

كما أشاد مولى بمشاركة، في هذا الصالون، شباب نجحوا في مشاريعهم حول إنشاء مؤسسات ناشئة في مجال مستحضرات التجميل.

مؤكدا التزام السلطات العمومية بمرافقتهم سيما وأن السوق الجزائرية “قادرة على توفير المادة الأولية الضرورية لمثل هذا النوع من الصناعة”.