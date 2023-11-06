إفتتاح الطبعة الأولى للإقتصاد المستدام بالجزائر

إفتتحت اليوم الإثنين الطبعة الأولى للإقتصاد المستدام في الجزائر. من أجل تعزيز الاقتصاد الدائري والطاقات المتجددة.

قال محمد إسكندر رئيس منتدى الإقتصاد المستدام، في تصريح “للنهار أونلاين”، على هامش المنتدى، أنه تم القيام بالمشروع من خلال اختيار ولاية الجزائر العاصمة كمركز للإقتصاد المستدام. والعمل على التقليل من إنبعاثات الكربون وإنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون CO2.

وأضاف المتحدث، أن الجزائر بإمكانها أن تصبح مركزا للإقتصاد المستدام. مضيفا أن المنتدى سيتناول عدة ورشات على غرار الاقتصاد التدويري لتفادي رمي النفايات في المحيط. والعمل على إستعمال الطاقات المتجددة في كل المجالات واستعمال المخططات الازرق، الأخضر والأصفر.

كما أكد محمد إسكندر، أنه من المتوقع أن تتمخض عن هذا المنتدى حلول واقعية من أجل التقليل من الانبعاثات واقتصاد مستدام فعال للتحول الطاقوي.