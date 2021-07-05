إفتتاح الطبعة الأولى للصالون الدولي للتصدير واللوجيستيك غدا

أفادت مؤسسة الإبتكار والإستشراف الإقتصادي، أنه سيتم إفتتاح الطبعة الأولى من الصالون الدولي للتصدير واللوجيستيك غدا الثلاثاء، بقصر المعارض بالجزائر العاصمة.

وأضاف البيان، أن هذا الصالون ينظم بالتعاون بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. وكذا بورصة المناولة والشراكة للغرب وكونفدرالية الصناعيين والمنتجين. حيث يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر من خلال تقريب المصدرين والمستوردين مع إشراك كل الفاعلين في هذه العملية الاقتصادية.

وأوضح المصدر، أن المؤسسة تسعى إلى تشجيع و تثمين الجهود المبذولة من طرف كل الاطراف المعنية. بخلق اسواق خارجية جديدة للمنتوجات الجزائرية. لا سيما في افريقيا و هذا في اطار النظرة الاستراتيجية للسلطات العمومية في مجال التصدير”، يضيف البيان.

وسيشهد الصالون مشاركة أزيد من 250 عارض وطني لا سيما المنتجين، الصناعيين، الناقلين والمصدرين الناشطين في العديد من القطاعات الحساسة. منها الفلاحة والمنتوجات الزراعية والتعليب والصناعات الثقيلة والخفيفة علاوة على قطاع الخدمات.على غرار البنوك والتأمينات والنقل وكل ما له علاقة باللوجيستيك.