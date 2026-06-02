أشرف المدير العام للتموين وضبط السوق الوطنية، أحمد مقراني، رفقة والي ولاية أم البواقي، بن عبد الله شايب، وبحضور الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي. على إفتتاح الطبعة الأولى لمعرض الإنتاج الجزائري لقطع غيار المركبات ولواحقها.

ويعد إفتتاح هذا المعرض الذي نظم تحت شعار:”منتوجاتنا تبني اقتصادنا”، فضاء اقتصاديا مهنيا يجمع مختلف الفاعلين والمتعاملين في القطاع. حيث يتيح عرض أحدث المنتجات الوطنية والتعريف بالقدرات الإنتاجية للمؤسسات الجزائرية. فضلا عن تشجيع الشراكة والتعاون بين المتعاملين الإقتصاديين وفتح آفاق جديدة للإستثمار والتكامل الصناعي.

كما يشكل هذا الحدث فرصة لإبراز التطور الذي يشهده قطاع صناعة قطع الغيار في الجزائر، وتعزيز ثقافة استهلاك المنتوج الوطني. بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني ودعم الإنتاج المحلي.

ويعرف المعرض مشاركة عدد معتبر من المؤسسات الوطنية المتخصصة، وسط اهتمام مهني واقتصادي يعكس الديناميكية التي يشهدها هذا النشاط الإستراتيجي ودوره في خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.

