إفتتاح الطبعة الثالثة لمهرجان الجزائر العاصمة للرياضات

أشرف الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بمقر الولاية، ووزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي.و رئيس المجلس الشعبي الولائي، محمد الحبيب بن بولعيد، والرئيس التنفيذي لشركة أوريدو الجزائر، روني طعمه. على مراسم الإفتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة الثالثة لمهرجان الجزائر العاصمة للرياضات “البهجة تجمعنا”.

وتم تقديم عرض شامل حول مهرجان الجزائر العاصمة للرياضات. وما تحمله الطبعة الثالثة من مستجدات على غرار توسيع رقعة تنظيم المهرجان. وفتح 20 مسبحا بشكل مجاني طيلة أيام التظاهرة.

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