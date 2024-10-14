إفتتاح الطبعة الثانية عشر لمعرض ومؤتمر “ناباك 2024”

إفتتحت اليوم الإثنين، الطبعة الثانية عشر لمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين.

وستنعقد الطبعة الثانية عشر لمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين ناباك 2024. بمركز المؤتمرات ” محمد بن أحمد” بوهران.

وسيكون المؤتمر تحت إشراف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، كما سيحضر المؤتمر وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي. بالإضافة كذلك إلى المدراء العامون لسوناطراك وسونلغاز وإطارات من الوزارة ومن قطاع الطاقة والمناجم.

وتنعقد هذه الطبعة في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 أكتوبر، تحت شعار “تحقيق التوازن بين المحروقات والطاقات النظيفة: نحو مزيج طاقوي فعال”. حيث سيشهد الحدث مشاركة كبرى الشركات العالمية في قطاعي النفط والغاز، بالإضافة إلى موردي المنتجات والخدمات المتعلقة بقطاعي المحروقات والطاقة من مختلف أنحاء العالم.

وستشهد هذه الطبعة الإمضاء على عدة إتفاقيات تعاون متعلقة بتطوير الهيدروجين الأخضر. بالإضافة الى مجال العمل المناخي والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وكذا إطلاق اول مناقصة في إطار القانون الجديد للمحروقات.