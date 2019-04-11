إفتتاح الطبعة الثانية لتظاهرة مخيم التواصل الإجتماعي

أفتتحت صبيحة اليوم الخميس، بدار المحامي، لولاية باتنة، الطبعة الثانية لتظاهرة مخيم التواصل الإجتماعي في الجزائر.

وشهدت هذه الطبعة، من تظاهرة مخيم التواصل الإجتماعي، حضور أزيد من 350 مشارك من مختلف مناطق الوطن.

كما حضر أيضا ممثلين عن جهازي الدرك الوطني، والأمن العمومي، وعديد الخبراء في مجال التكنولوجيات الحديثة.

وسيتم خلال هذه التظاهرة، عقد عدة محاضرا وورشات، حول حول كل ما يتعلق بمواقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك، تويتر، أنستغرام)

وطريقة استعمالها بطريقة احترافية وقانونية بالنسبة للمؤسسات، والأشخاص، بطابع علمي، ثقافي، وسياحي.