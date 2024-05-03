إفتتاح الطبعة السادسة لمعرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط

أشرف سفير الجزائر بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد بن عتو مساء امس على افتتاح الطبعة السادسة لمعرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط رفقة الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية الموريتاني، آمدو الحاج غاي.

وحضر الإفتتاح المدير العام للشركة الوطنية للمعارض والتصدير. ومجلس الأعمال الجزائري الموريتاني والأمين العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. وكذا رؤساء المؤسسات والمجمعات الاقتصادية الجزائرية والموريتانية. كما تشهد الطبعة السادسة لمعرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط. مشاركة 183 عارضا من مختلف القطاعات الاقتصادية الجزائرية.

وتأتي هذه الطبعة في إطار تجسيد برنامج التظاهرات الإقتصادية لمشاركة الجزائر في الخارج. وتعتبر موعد اقتصادي سنوي يمكن ساكنة موريتانيا من إقتناء المنتجات الجزائرية. التي تعرف اقبالا كبيرا في السوق الموريتانية.

كما يعتبر هذا المعرض ثمرة للجهود المبذولة بين سلطات البلدين، لتعزيز التعاون الاقتصادي وتسليط الضوء على المنتجات والقدرات الجزائرية المتنوعة.