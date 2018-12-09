إفتتاح الطبعة الـ18 لصالون السيارات بوهران وسط إقبال كبير

أفتتحت اليوم الأحد، الطبعة الـ18 لصالون السيارات والدراجات النارية لغرب البلاد “أوتو ويست 2018″، بمركز الإتفاقيات بوهران وسط إقبال للزوار.

وتستغرق هذه التظاهرة الإقتصادية أسبوعا كاملا تحت شعار ”الإنتاج الجزائري للسيارات تنوع وتطور.

وتملك أغلبية الشركات العارضة مصانع لصناعة السيارات بالجزائر فيما يجري إنجاز مصانع من نفس النوع من طرف البقية.

ومن أهداف الصالون هو إبراز الصناعة المحلية التي تميز النسخة الحالية لهذا المعرض.

وتدفق الزوار بأعداد متزايدة منذ الساعات الأولى لإفتتاح التظاهرة التي أعطيت إشارة إنطلاقها بحضور ممثلين عن قطاعي الصناعة والتجارة وهيئات شريكة، على غرار غرفة الصناعة والتجارة بوهران.

وشرع الزوار في تقديم طلباتهم كل حسب رغبته، فيما جاء البعض الآخر خصيصا للحصول على معلومات حول طرق إقتناء السيارات من طرف مختلف العارضين.

في الوقت الذي بدأ فيه الكثير متريثا مفضلا أخذ وقت من التفكير قبل الفصل نهائيا في العروض المقترحة.

وإتجه معظم الزائرين إلى الأجنحة التي أبرزت بالبنط العريض مختلف التخفيضات التي أقرتها على منتجاتها، فيما كان يستفسر البعض عن إجراءات الحصول على قروض لتمويل شراء سيارات.