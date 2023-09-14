إفتتاح الطبعة الـ6 للمهرجان الوطني لأدب وسينما المرأة

أشرف يبرير إسماعيل ممثلا عن وزيرة الثقافة، على إفتتاح فعاليات الطبعة الـ06 للمهرجان الثقافي الوطني لأدب وسينما المرأة الموسوم بشعار “خطوة بين الأدب والسينما”.

وحسب بيان للوزارة، حضر المراسم، الأمين العام لولاية سعيدة ممثلا لوالي الولاية وكوكبة من الفنانين والأدباء الجزائريين.

ودعت الوزيرة في كلمة ألقاها نيابة عنها “إسماعيل يبرير” أنه على المهرجانات أن تتجاوز منطق اللقاءات العابرة الى تقديم مخرجات ملموسة تسمح بتطوير أدائها.

كما أكدت الوزيرة أن للمهرجان أهميته ومعنى، بشرط أن ينخرط هذا العمل في اقتصاديات الثقافة ويقدم منتجه ويبتكر أسلوبه قصد ترقيته.

مشيرة في ذات السياق إلى “أن المهرجان يعد فرصة للإحتفاء بالمبدعات والمبدعين من أهل السينما. والأدب الذين قدموا كل جميل للوطن، وللإحتفاء بالمرأة مبدعة وحاضرة في الإبداع”.

وتميز حفل الإفتتاح الذي أقيم بقاعة المسرح الجهوي “صراط بومدين” وسط مدينة سعيدة. بتكريم خاص للروائية عائشة بوعباسي والفنانة المسرحية ليندة سلام. إلى جانب وقفات أدبية على روح الأدبية آسيا جبار، وتقديم وصلات غنائية من التراث الجزائري في مختلف الطبوع.

الجدير بالذكر أن المهرجان الوطني لأدب وسينما المرأة الذي يدوم إلى غاية 17 سبتمبر الجاري. سيعرف منافسة العديد من الأعمال السينمائية على جائزة “الخلخال الذهبي” لأحسن فيلم قصير وأحسن دور نسائي. وهي الجائزة التي سيعلن عن صاحبها من طرف لجنة التحكيم في ختام هذه التظاهرة.