إفتتاح الطبعة 14 لمهرجان جميلة العربي يوم 2 أوت المقبل

سيفتتح مهرجان جميلة العربي بسطيف في طبعته 14 لهذه السنة في 2 أوت المقبل.

حسب ما أكده اليوم الخميس محافظ المهرجان خالد مهناوي.

وأوضح مهناوي أن هذه الطبعة التي ستدوم 5 أيام من 2 إلى 6 أوت 2018 سيحتضنها موقع المسرح الروماني بمدينة كويكول الأثرية.

مشيرا إلى أنها ستكون وطنية بامتياز حيث سيعتلي ركح مدينة جميلة ثلة من نجوم الأغنية الجزائرية.

الذين سينشطون بالموازاة مع ذلك عديد الحفلات ببعض المناطق النائية للولاية.

وأضاف مهناوي أن هذه التظاهرة الثقافية ستعرف في مستهل كل سهرة تكريم بعض فناني الأغنية الجزائرية.

سواء تعلق الأمر بمن فقدتهم الساحة الفنية أو الذين لا يزالون على قيد الحياة.

كاشفا بأن الطبعات اللاحقة ستعرف عودة الفنانين العرب إلى ركح مدينة جميلة وذلك بالتنسيق مع الدول العربية.

في إطار التبادل الثقافي وذلك ترشيدا لنفقات المهرجان و حفاظا على طابع المهرجان العربي.