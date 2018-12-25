إفتتاح اللقاء الجهوي الأول للإقتصاد التدويري بالبليدة

افتتحت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجهوي الأول ، للجلسات الوطنية حول الاقتصاد اللتدويري بالبليدة.

وحسب بيان للوزارة، فإنّ اللقاء ياتي تحضيرا للورشات الوطنية الأولى من نوعها للاقتصاد التدويري ،التي ستنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية في فيفري 2019.

وقد عرف اللقاء مشاركة أكثر من 400 شخصية ممثلة عن مختلف الدوائر الوزارية ،المنتخبين المحليين ،المتعاملين الاقتصاديين والجمعيات المهنية ،المجتمع المدني والجامعات.

تهدف هذه اللقاءات للتحرك نحو مرحلة متكاملة ومستدامة لتسيير النفايات ،وهذا ما سيسمح بالانتقال نحو الاقتصاد التدويري

وذلك عن طريق خلق فروع اقتصادية مدرة للثروات وخالقة لفرص عمل.