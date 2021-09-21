إفتتاح المخبر البيطري الجهوي لولاية بشار

أشرفت السلطات المحلية ببشار اليوم الثلاثاء على إفتتاح المخبر البريطري الجهوي بالولاية “LVR Béchar” ، وتأتي هذه المنشأة الصحية الهامة لتعزيز شبكة المخابر البيطرية الرسمية .

ويتربع المخبر على مساحة 3890 م منها 900 ممشيدة ومجهزة بمكاتب وغرف للتحاليل ومرفق للحيوانات ومحرقة لتدمير النفايات المخبرية.بالإضافة إلى غرفة للتبريد وغرف لاستقبال الضيوف ومولد كهربائي والعديد من المعدات المكتبية و العلمية الأخرى

وتتركز مهمة هذا المخبر في تشخيص الأمراض الحيوانية ذات المصدر الحيواني، ومراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني الموجهة للاستهلاك البشري وأعلاف الماشية.إضافة إلى التحسيس والتوعية والتكوين والإرشاد لفائدة مربي الماشية والمستهلكين بخصوص مسائل الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية.

كما يعد مكسبا تتعزز به السياسة الوطنية للصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية.وهيكلا هاما يساهم في رفع الإنتاجية الفلاحية ونحسين صحة الحيوان وتطوير الأمن الصحي الغذائي في الولايات الجنوبية.كما يرافق المتعاملين الاقتصاديين في معاملاتهم التجارية، لا سيما عمليات التصدير إلى البلدان الأفريقية.

و يسهر فريق من الكفاءات يشمل الأطباء البيطريين وعلماء الأحياء( البيولوجيين) والمهندسين الزراعيين على تأطير المخبر و الإشراف على عمله وذلك على معدات عالية التقنية.

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