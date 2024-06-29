إفتتاح المدرسة الدولية الجزائرية الموسم المقبل

أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن إطلاق مشروع المدرسة الدولية الجزائرية الإفتراضية لأبناء الجالية الوطنية بالخارج إبتداء من الموسم الدراسي المقبل.

وقال الوزير، في كلمة له على هامش إشرافه على ندوة وطنية لترتيبات الدخول المدرسي المقبل، أنه سيتم إطلاق هذه المدرسة لأبناء الجالية الوطنية بالخارج، بهدف تدريسهم وفق برنامج التربية الوطنية.

موضحا أنه سيتم إطلاق المدرسة الدولية الجزائرية الإفتراضية، عبر مختلف دول العالم، تكريسا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتجهيزها بكل ما يلزم، مثلها مثل المدارس الجزائرية.

هذا وأشرف وزير التربية الوطنية، اليوم السبت، على ندوة تدوم ثلاثة أيام لترتيبات الموسم الدراسي المقبل وغلق السنة الدراسية الحالية.