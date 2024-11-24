إفتتاح المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية قريبا

أعلن وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أنه سيتم إفتتاح المدرسة العليا لمناجمت الأشغال العمومية بسيدي عبد الله، خلال الأيام القادمة.

وقال الوزير، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، علي بولرباح، خلال مراسم افتتاح الطبعة ال20 من الصالون الدولي للأشغال العمومية بقصر المعارض، أن القطاع “بصدد التحضير لإطلاق نشاط هياكله التكوينية الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة. على غرار المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية في سيدي عبد الله بالعاصمة”.

وأوضح الوزير أن هذه المدرسة ستكون “الصرح التكويني الأول من نوعها وطنيا”. حيث ستمكن من تعزيز التكوين المتواصل في مجال التسيير وقيادة المشاريع الكبرى في مجال الأشغال العمومية والهياكل القاعدية.

كماستتكفل المدرسة بتكوين المكونين وتأهيل الإطارات وتقوية قدرات بشرية في مختلف التخصصات التي يتطلبها قطاع الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يضيف رخروخ.

وبخصوص المشاريع التي أنجزت والجاري إنجازها في مجال المنشآت القاعدية، أكد رخروخ أن دائرته الوزارية “ملتزمة باستكمال المشاريع الجارية وإطلاق العديد من مشاريع أخرى هامة. وذلك بهدف المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني”.