إفتتاح المعرض الدولي لصناعة المشروبات بقصر المعارض

أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الأحد، على افتتاح الطبعة الثالثة للمعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة “بيفالغ”.

وينظم هذا المعرض، في الفترة من 4 إلى 7 فيفري بقصر المعارض “صافكس”، في الجزائر العاصمة.

وسيكون المعرض فرصة لمهنيي القطاع لعرض منتوجاهم وقدراتهم أمام الجمهور العام. واكتساب الخبرات والتجارب وعرض أحدث الابتكارات في هذا المجال.

ويعد المعرض أيضا فرصة لإبرام إتفاقيات وشراكات لترقية هذه الشعبة وإيصالها نحو الأسواق الخارجية. مما يساهم في ترقية الصادرات خارج المحروقات.