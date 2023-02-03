إفتتاح المعرض المُتنقل “ستّون سنة من الإبداع التشكيلي الجزائري”

إفتتح المعرض المُتنقل “ستّون سنة من الإبداع التشكيلي الجزائري” أولى جولاته في ولايات الوطن. من رواق “عبد الحليم همش” بدار الثقافة عبد القادر علولة بولاية تلمسان. على أن يتواصل إلى غاية 11 فيفري 2023.

وحسب وزارة الثقافة والفنون. فإن المعرض المُنظم تحت رعاية وزيرة الثقافة والفنون صُورية مُولوجي. سيجوب عدة ولايات أخرى. وهذا وفي إطار البرنامج الثقافي والفني. الخاص بالاحتفالات المخلدة لستينية الاستقلال.

ويضم أعمالاً لـ63 فنانًا تشكيليًا جزائريًا. ويُركز على تطور الإبداع الفني التصويري في الجزائر. خلال 60 عامًا من الاستقلال. بهدف إظهار الأنماط المختلفة للإبداعات. في الفن التشكيلي الجزائري. من خلال الجمع بين التيارات الفنية. المتعددة التي تُدرس في المدارس الجزائرية للفنون الجميلة. وكذلك الثراء الثقافي الذي تتمتع به بلادنا. كما يضم أيضًا العديد من الأعمال لفنانين عصاميين بمواهب متعددة.