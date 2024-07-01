إفتتاح المهرجان الثقافي للمسرح الفكاهي بالمدية

أشرف مدير تطوير الفنون وترقيتها شداد بزيع، مساء أمس الأحد، على فعاليات الافتتاح الرسمي للطبعة الـ14 للمهرجان الثقافي الوطني للمسرح الفكاهي، بدار الثقافة “حسن الحسني” بالمدية.

وحسب بيان لوزارة، تحمل هذه الطبعة شعار “الكوميديا مقاومة”. برعاية وزيرة الثقافة والفنون، وحملت اسم الفنان المرحوم “محمد فراح”.

حيث سيتنافس خلالها الطبعة على العنقود الذهبي سبعة (07) عروض مسرحية لتمكين الفرق من الاحتكاك والتواصل والاستفادة فيما بينها من مختلف التجارب المسرحية.

وعلى هامش التنافس سيتم على مدار ثلاث أيام برمجة ندوات فكرية وعلمية بمسمى “في ضيافة حسن الحسني.. الكوميديا مقاومة…” لمناقشة موضوع “الثورة التحريرية والمقاومة الفلسطينية” في تجلياتهما النضالية وآثارهما على الإبداع.

وسيتم على هامش المهرجان تنظيم ورشتين تكوينيتين لفائدة المهتمين بعروض مسرح الدمى. ومسرح الشارع في كيفية توظيفه للتحسيس بالآفات والمخاطر الاجتماعية.

ناهيك على أن مسرح الهواء الطلق بالقطب الحضري لمدينة المدية سيحتضن عروضا حية فنية ومسرحية.

كما سينتقل المهرجان إلى بعض بلديات الولاية بعروض للأطفال وفواصل درامية خارج العلبة الايطالية. بحاضرة القصر العتيق بمدينة قصر البخاري تحت مسمى “القصر العتيق ذاكرة التاريخ ومبع الابداع”.

للتذكير فإن الطبعة الـ14 للمهرجان الثقافي الوطني للمسرح الفكاهي تحت شعار “الكوميديا مقاومة”. ستدوم إلى غاية 5 من شهر جويلية في احتفالية بعيدي الاستقلال والشباب في سنته الثانية والستين.