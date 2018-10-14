إفتتاح المهرجان الدولي الـ10 للموسيقى السمفونية بالجزائر العاصمة

إنطلقت فعاليات المهرجان الدولي الـ10 للموسيقى السمفونية، سهرة أمس السبت، بالجزائر العاصمة، و الذي حلت فيه روسيا كضيفة شرف.

حيث إفتتح الستار بعرض أحيته الفرقة السمفونية لأوبرا الجزائر بقيادة المايسترو “أمين قويدر”، و أداء الجنوب إفريقي “تابانج سينيكال” إلى جانب إيرينا تيفيان.

و إختار المنظمون معزوفة “ماديبا” لإفتتاح المهرجان الذي سيدوم لغاية 19 أكتوبر الجاري، من تأدية “تابانج سينيكال” إستذكارا لمئوية الزعيم الراحل نيلسون مانديلا .

و تميز الحفل الأول للطبعة الـ10 للمهرجان بتكريم الفنانين الراحلين رشيد طه و جمال علام

وعرف الإفتتاح حضور وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، فاطمة الزهرة زرواطي،

بالإضافة إلى وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، غنية الدالية و والي الجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ، ناهيك عن ممثلي مختلف البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر.

و ستشارك في هذه الطبعة فرق من العديد من دول العالم على غرار سوريا، إسبانيا، كوريا الجنوبية، أوكرانيا، النمسا.

و كذا إيطاليا، تونس، اليابان، التشيك، جنوب إفريقيا، فرنسا، ألمانيا و الصين.