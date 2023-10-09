إفتتاح الموسم الجامعي للمدارس والمعاهد الفنية العليا

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، بالمدرسة العليا للفنون الجميلة، الجزائر، على مراسم افتتاح الموسم الجامعي للمدارس والمعاهد الفنية العليا 2023-2024.

وحسب منشور لوزير التعليم العالي على منصة التواصل الإجتماعي فايسبوك، أن الوزير شارك في فعاليات الافتتاح. رفقة وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية الوطنية والتعليم والتكوين نور الدين غوالي .