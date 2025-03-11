إفتتاح الميناء الجاف الهضاب العليا اليوم

يشرف وفد وزاري، اليوم الثلاثاء، على وضع حيز الخدمة للميناء الجاف الهضاب العليا، بمنطقة الفسحة بتيكستار، في ولاية برج بوعريريج.

وحسب بيان لوزارة التجارة الداخلية، حل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني ، بولاية سطيف. رفقة وزير النقل سعيد سعيود. ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري والمدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش.

وسيشارك الوزير رفقة الوزراء و المدير العام للجمارك، على وضع حيز الخدمة للميناء الجاف الهضاب العليا، بمنطقة الفسحة بتيكستار، في ولاية برج بوعريريج.