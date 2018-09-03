إفتتاح تسجيلات المنحة والنقل للطلبة الجامعيين الجدد يوم 07 سبتمبر

أفاد الديوان الوطني للخدمات الجامعية، أنه سيتم فتح الأرضية الرقمية من أجل تسجيلات طلبات المنحة والنقل للطلبة الجامعيين الجدد.

للسنة الجامعية 2018/ 2019.

وأفاد الديوان في تعليمة موجهة إلى الجامعات بأنه سيتم فتح الأرضية المخصصة لطلبات المنحة والنقل عبر الخط.

بالنسبة للطلبة الجدد بكالوريا 2018 ابتداء من تاريخ 07 سبتمبر إلى غاية 16 سبتمبر 2018 عبر الرابط التالي:

hTTPS:// progres.mesrs.dz/webonou

للإشارة فإن إستفادة الطلبة الجدد من المنحة يجب أن يمر إجباريا عبر نظام “progres” عدا ذلك يسقط حق الطالب في الإستفادة من المنحة.