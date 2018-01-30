إفتتاح حديقة واد السمار في الثلاثي الثاني من السنة الجارية

قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، أنّ حديقة واد السمار ستفتح خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية.

وقالت الوزيرة خلال الزيارة التي قادتها إلى العاصمة اليوم، أن مفرغة واد السمار كانت تسبب إزعاج واحتجاج المواطنين.

وستتحول الحديقة خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة إلى قبلة للعائلات العاصمية.

خاصة وأنها ستتوفر على الإنارة والمرافق الموجودة المصنوعة من المواد الطبيعية.

مشيرة في ذات السياق، إلى أن المفرغة العمومية لاولاد فايت تم غلقها والشروع في تهيئتها لتكون فضاءً ومنتزها للعائلات.

مؤكدة أن العاصمة تحوز على 40 متر مربع من المساحات الخضراء، خاصة وأن العاصميين بحاجة الى مثل هذه الفضاءات.