إفتتاح خطين بحريين: “الجزائر برشلونة” و “وهران برشلونة”

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري اليوم عن إفتتاح الخطوط البحرية ” الجزائر- برشلونة” و ” وهران- برشلونة”.

وأفادت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها على الفيسبوك انه وفي إطار تعزيز سفرياتها من وإلى إسبانيا، وذلك تلبية لرغبات جاليتنا المقيمة بإسبانيا. إقتتحت خطين بحريين ويتعبق المار بـ “الجزائر برشلونة ووهران برشلونة”.

واضاف البيان انه خلال موسم إصطياف 2023 وتمت برمجتها كالآتي :

خط وهران – برشلونة في :

19 جويلية 2023

04 اوت2023

06 اوت2023

14 اوت 2023

28اوت 2023

خط برشلونة – وهران في :

05 أوت 2023

15 أوت 2023

29 أوت 2023

07 سبتمبر 2023

20 سبتمبر 2023

خط الجزائر – برشلونة في:

24 جويلية 2023

09اوت2023

خط برشلونة- الجزائر في :

25 جويلية 2023

20 سبتمبر2023 .