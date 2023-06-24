إفتتاح خطين بحريين: “الجزائر برشلونة” و “وهران برشلونة”
بقلم م .فيصل
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري اليوم عن إفتتاح الخطوط البحرية ” الجزائر- برشلونة” و ” وهران- برشلونة”.
وأفادت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها على الفيسبوك انه وفي إطار تعزيز سفرياتها من وإلى إسبانيا، وذلك تلبية لرغبات جاليتنا المقيمة بإسبانيا. إقتتحت خطين بحريين ويتعبق المار بـ “الجزائر برشلونة ووهران برشلونة”.
واضاف البيان انه خلال موسم إصطياف 2023 وتمت برمجتها كالآتي :
خط وهران – برشلونة في :
19 جويلية 2023
04 اوت2023
06 اوت2023
14 اوت 2023
28اوت 2023
خط برشلونة – وهران في :
05 أوت 2023
15 أوت 2023
29 أوت 2023
07 سبتمبر 2023
20 سبتمبر 2023
خط الجزائر – برشلونة في:
24 جويلية 2023
09اوت2023
خط برشلونة- الجزائر في :
25 جويلية 2023
20 سبتمبر2023 .
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