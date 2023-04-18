إفتتاح شهر التراث بالجزائر العاصمة

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي اليوم الثلاثاء بقصر الثقافة “مفدي زكرياء” بالجزائر العاصمة. على الانطلاق الرسمي لفعاليات شهر التراث (18 أفريل-18 ماي). الذي يأتي هذه السنة تحت شعار “التراث الثقافي الجزائري وامتداداته الأفريقية.

وأكدت مولوجي أن الجزائر تولي العناية البالغة والأهمية القصوى للتراث الثقافي بمختلف مكوناته ورهاناته الكبرى.

كما أعلنت الوزيرة عن تسجيل مشروع إنجاز المتحف الأفريقي الكبير في عملية جديدة لسنة 2023 الذي سيكون منارة شامخة. ترفع مجد الجزائر وأفريقيا على أرض الجزائر” والذي سيفتتح مقره المؤقت بدار بولكين. بحسين داي بالعاصمة خلال شهر جوان القادم.

وأوضحت مولوجي أنه تم التركيز على البعد الأفريقي للموروث الجزائري لما يمثله من إشعاع ثقافي. وعمق حضاري لبلادنا وتأكيدا على مسائل في غاية الأهمية من حيث الانتماء والتاريخ المشترك.

كما أكدت الوزيرة أن الجزائر كانت ولاتزال وفية لالتزاماتها تجاه بلدان القارة حيث ترافق الجزائر. عبر المركز الإقليمي للتراث اللامادي في أفريقيا كل البلدان الأفريقية. في صون وتوثيق التراث غير المادي، حيث سيطلق المركز خلال الفترة الممتدة بين 25 و30 أفريل 2023. دورة تكوينية لصالح 44 خبيرا من القارة الأفريقية والمكلفين بصياغة التقارير الدورية المنصوص عليها في اتفاقية 2003.

ونوهت بمساهمة مؤسسة سوناطراك ودعمها المادي المقدر بأزيد من 25 مليون دينار. لجرد التراث الثقافي بالحظائر الوطنية الثقافية الخمس.

وأعلنت الوزيرة عن تنظيم المركز الوطني للبحث في علم الآثار لجلسات جهوية ابتداء من تاريخ 26 أفريل. في ولايات المدية، بسكرة، ورقلة وتلمسان لمراجعة الخريطة الأثرية.

كما أشارت الوزيرة إلى مشروع إنشاء متحف وطني عمومي للأمير عبد القادر بولاية معسكر. إلى جانب مراكز التفسير ذات طابع متحفي بكل من بشار والجلفة وعين تموشنت.

كما أشرفت وزيرة الثقافة على تدشين معرض تحت عنوان ”موروث ثقافي لامادي لأفريقيا”. من تنظيم المركز الإقليمي لحماية التراث الأفريقي غير المادي في أفريقيا (كريسبايف). حيث تم عرض عناصر تخص التراث غير المادي المصنف ضمن التراث العالمي للإنسانية من طرف اليونسكو وذلك عبر لافتات إعلامية.