إفتتاح صالون البناء والأشغال العمومية للشرق بقسنطينة

أخبار الجزائر
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إفتتاح صالون البناء والأشغال العمومية للشرق بقسنطينة
بقلم حكيم ش

تم اليوم الأربعاء، بولاية قسنطينة إفتتاح الطبعة الثانية لصالون البناء والأشغال العمومية للشرق، وسط مشاركة عشرات المؤسسات العمومية .

وتهدف هذه المشاركة في هذا الصالون أساسا إلى التقرب أكثر من الزبائن وربط علاقة تجارية قوية.
ويشارك في الصالون أزيد من 60 عارضا و20 متعاملا أجنبيا قدموا من كل من تركيا، تونس، الصين، فرنسا وكندا .
وعرفت هذه التظاهرة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري مشاركة كل من مخابر مراقبة النوعية ومكاتب دراسات ومؤسسات مالية وهيئات التأمين.
واستنادا لمنظمي هذا الصالون، الذي سيتواصل إلى غاية يوم الأحد المقبل فإنه سجل 12 ألف زائر ومهنيي البناء والأشغال العمومية.


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