إفتتاح فرع محلي جديد للمركز الوطني للسجل التجاري بالعاصمة

يفتتح المركز الوطني للسجل التجاري. اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة. فرعا محليا جديدا للتكفل بالمتعاملين الإقتصاديين التابعين لبعض بلديات الولاية.

جاء في بيان للمركز الوطني للسجل التجاري أنّه “في إطار سياسة تقريب المواطن من الإدارة سيقوم المركز الوطني للسجل التجاري بفتح فرع محلي جديد على مستوى ولاية الجزائر. الكائن ببلدية سيدي محمد، 30 شارع النقيب مناني، إبتداء من يوم الأربعاء 4 جانفي 2023.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الفرع المحلي الجديد سيتكفل بالتجار والمتعاملين الإقتصاديين الكائنة مقراتهم ببلديات سيدي محمد، المدنية، محمد بلوزداد، بئر مراد رايس. بالإضافة كذلك إلى الأبيار، حسين داي، بن عكنون، المرادية، حيدرة والمقرية.

كما أكد البيان، أنّ المركز الوطني للسجل التجاري، يبقى تحت تصرف كل التجار والمتعاملين الإقتصاديين المعنيين.