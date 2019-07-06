إفتتاح مؤسسة إستشفائية متخصصة في طب الأمومة والطفولة بتيسمسيلت

إستلمت ولاية تيسمسيلت، مؤسسة إستشفائية متخصصة في طب الأمومة والطفولة تتسع لـ80 سرير والتي تعد الأولى من نوعها بالولاية.

ويتوفر هذا الصرح الصحي الذي دخل حيز الخدمة أمس الجمعة، الذي أشرف والي الولاية صالح العفاني على وضعه حيز الخدمة

بمناسبة الإحتفال بالذكرى السابعة والخمسين للإستقلال على مصالح الإستعجالات، طب الأطفال، النساء، الولادة، الجراحة،الفحوص الطبية والطفولة حديثة الولادة.

كما يتوفر على مخبر للأشعة مما سيسمح بالتكفل الجيد بالحوامل والمواليد الجدد فضلا عن مساهمته في فك الضغط المسجل حاليا

على مصلحة الولادة بالمؤسسة العمومية الإستشفائية لمدينة تيسمسيلت وفق الشروحات المقدمة بعين المكان.

وسيؤطر هذه المنشأة الصحية التي رصد لتجسيدها غلاف مالي قدره 768.6 مليون دج أطباء أخصائيون في أمراض التوليد

وطب الأطفال والإنعاش وكذا أطباء عامون إضافة إلى طاقم شبه طبي وقابلات.