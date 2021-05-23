إفتتاح مركز جديد لتصحيح أوراق إمتحان البكالوريا في مسعد بالجلفة

قررت مديرية التربية بالجلفة، إفتتاح مركز جديد لتصحيح شهادة البكالوريا بمتوسطة بوعبدلي دحمان ببلدية مسعد.

وجاء هذا المركز، لتخفيف الضغط عن مركز التصحيح نعيم النعيمي بعاصمة الولاية الذي كان يعرف ضغطا كبيرا في السنوات الماضية.

وحسب ذات المصدر، فإن التحضيرات قد أوشكت على النهاية بتوفير كل الظروف المادية والمعنوية لإستقبال المترشحين والمؤطرين.

وأمر والي الولاية رؤوساء الدوائر و البلديات، بتسخير كل الوسائل لتهيئة ظروف جيدة للتلاميذ والأساتذة على حد سواء.

ويأتي إفتتاح مركز جديد لتصحيح شهادة البكالوريا، وهو الأول من نوعه في بلدية مسعد امتدادا لقرارين مماثلين.

وكان مدير التربية للجلفة، قد قرر فتح مركزين جديدين لإجتياز إمتحان شهادة البكالوريا، بكل من بلديتي حاسي فدول والزعفران.

وهو ما قوبل بارتياح كبير لدى الأولياء بعد أن كان أبناؤهم التلاميذ يقطعون مسافات تتجاوز 30 كلم من أجل الإلتحاق بمراكز إمتحان شهادة البكالوريا.