إفتتاح معرض الدولي للترقية العقارية والبناء العصري والديكور بالعاصمة

إفتتحت الطبعة الثالثة للصالون الدولي للترقية العقارية والبناء العصري والديكور “سكناتك” اليوم بمشاركة متعاملين اقتصاديين جزائريين وأجانب. وستستمر إلى غاية 15 جانفي 2024.

واكد محافظ محافظ المعرض, أحمد حنيش في تصريح لـ وأج أن هذه الطبعة ستعرف مشاركة 65 متعاملا اقتصاديا ناشطا في مختلف التخصصات المتعلقة بالترقية العقارية والبناء العصري والديكور. بما فيها شركات أجنبية من الصين وتركيا مقيمة بالجزائر. وكذا عدد من البنوك.

وأضاف ذات المسؤول أن شركة “سانفلاور للاتصال” منظمة الحدث تتوقع إقبال آلاف الزوار على المعرض. من مهنيين وخواص مهتمين بالترقية العقارية و البناء العصري والديكور.

واوضح حنيش أن الهدف من هذا المعرض هو المساهمة في ترقية قطاع البناء في الجزائر. وكذا الترويج للمنتوج المحلي في مواد البناء الذي “سمحت جودته بتصديره نحو عدة وجهات”.

كما سيقدم مركز تنمية الطاقات المتجددة محاضرات حول كيفية تقليل استهلاك الطاقة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مجال البناء.