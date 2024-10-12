أشرفت وزيرة الثقافة، صورية مولوجي، اليوم السبت، على إفتتاح معرض الزي التقليدي الجزائري بالأردن، على هامش المشاركة الجزائرية في معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 23 والذي إحتفت بالجزائر كضيف شرف.

وحسب بيان للوزارة، تم إفتتاح المعرض، بحضور وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة. وسفير الجزائر بالمملكة الأردنية الهاشمية عبد الكريم بحًة. وكذا ثلة من أبناء الجالية الجزائرية المقيمين بالأردن.

وإستحسن الحضور، وثمنوا المبادرة، وعرف الجناح زيارة جمهور غفير جاء للتعرف على الموروث الثقافي الجزائري.

وقد ضمً هذا المعرض مجموعة متنوعة وقيمة من الألبسة التقليدية الجزائرية للعديد من مناطق الوطن.

كما شكل المعرض فرصة سانحة للتعريف بالتراث الثقافي الجزائري المادي وغير المادي.