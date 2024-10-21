إفتتاح معرض المنتجات الجزائرية في الدوحة

يقوم وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، برفقة وفد من رجال الأعمال الجزائريين على رأسهم رئيس مجلس التجديد الاقتصادي كمال مولى، بزيارة عمل إلى العاصمة القطرية الدوحة في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وقطر.

تأتي الزيارة في إطار افتتاح معرض المنتجات الجزائرية، الذي يعد الأول من نوعه في قطر، حيث يسعى لتعريف السوق القطرية بمجموعة متنوعة من المنتجات الجزائرية ذات الجودة العالية. سيقام المعرض في الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر 2024، ويضم نحو 150 مؤسسة جزائرية تعرض مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، الصناعية، والحرفية التي تشتهر بها الجزائر في الأسواق الدولية.

علاوة على المعرض، سيشرف زيتوني على افتتاح منتدى الأعمال الجزائري القطري، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين رجال الأعمال من البلدين واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة في مختلف القطاعات. سيتمكن المشاركون من طرح الأفكار والتجارب وتعزيز التواصل بين المستثمرين الجزائريين والقطريين، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية (B2B).

ومن المقرر أن يشهد المعرض عملية البيع المباشر، مما يمنح المستهلكين القطريين الفرصة لشراء المنتجات الجزائرية مباشرة من الشركات العارضة. هذا الإجراء يعكس التزام الجزائر بتعزيز حضورها في الأسواق الخليجية، ويوفر فرصة لزيادة الوعي بجودة المنتجات الجزائرية المتنوعة.

تأتي هذه المبادرات في إطار استراتيجية الجزائر لتعزيز صادراتها، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة، مما يعزز من فرص نجاح المشاريع المشتركة ويعود بالنفع على كلا البلدين.