إفتتاح معرض تجاري وثقافي “رمضان في القصر 2021” بقصر المعارض

يفتح المعرض التجاري المنظم ضمن فعاليات تظاهرة “رمضان في القصر”، غدا الخميس، أبوابه، بقصر المعارض الصنوبر البحري.

وسيتم تنظيم المعرض، من 8 أفريل إلى 7 ماي 2021، وفق احترام صارم للتدابير الوقائية ضد كوفيد 19.

ويمثل هذا المعرض العودة الفعلية لاستئناف تنظيم التظاهرات من طرف الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير بعد توقف اضطراري فرضه انتشار وباء كوفيد 19.

وتم تسجيل، إقبال كبير للعارضين على المشاركة في الصالون، وذلك بحضور 200 عارض بساحة الوحدة الإفريقية على مساحة 8000م2، يطرحون مختلف المنتجات.

ومن بين المنتوجات المعروضة، المواد الغذائية، والأجهزة الكهرومنزلية، والملابس والمنسوجات، وأواني و مستلزمات.

وكذا منتجات تقليدية وحرفية، ومنتجات محلية، ومواد التغليف، بستنة ومكملات غذائية وغيرها.

ويأتي هذا المعرض الذي تنظمه صافكس سنويا، لتحريك عجلة النشاط بقصر المعارض، لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

بالإضافة إلى مرافقة المنتجين وتشجيع المنتوج الوطني بكل أشكاله.

وكذا تلبية حاجيات ورغبات المستهلك والعائلة الجزائرية تحسبا لشهر رمضان الكريم.

وفي هذا الاطار، سعت صافكس هذه السنة لخلق مفهوم جدبد لمعرض رمضان اذ اعطته بالإضافة الى الطابع التجاري المحض طابع ترفيهي اوسع.

فسعت صافكس جاهدة مع شركائها لتوفير جو رمضاني بامتياز، و جعل قصر المعارض قبلة للزوار خلال أيام و ليالي رمضان.

ويأتي ذلك، من خلال تقديم باقة من الانشطة الترفيهية والثقافية الموجهة للعائلات والأطفال.

وستعمل صافكس على تطوير و بلورته هذا المفهوم مستقبلا لاستغلال مساحات اكبر ونشاطات أشمل.