إفتتاح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بالعاصمة السنغالية “داكار”

إفتتح، أمس الخميس بالعاصمة السنغالية داكار، معرض دائم للمنتجات الجزائرية، تابع للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير(صافكس) يمثل عدة قطاعات. من شأنه دفع التبادل التجاري بين الجزائر و السنغال و باقي الدول الإفريقية. تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأشرف على تدشين المعرض وزير التجارة و ترقية الصادرات، الطيب زيتوني، و وزير المالية، لعزيز فايد، إلى جانب مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة و الاستهلاك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية، أنسو سوبا باجي. بالإضافة كذلك إلى المدير العام للمركز السنغالي للتجارة الخارجية، صاليحو كايتا، بحضور سفير الجزائر بالسنغال، خالد زهرات بوحلوان. ورئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، كمال مولى.

وقال كريم بوقادوم، المدير العام لـ”صافكس”، أن هذا المعرض يعد بوابة للشركات الوطنية العمومية والخاصة لولوج أسواق الدول الافريقية. حيث سيتم العمل على الترويج للمنتوج الجزائري وللمهارات الجزائرية في مختلف القطاعات. و على استحداث شراكات “جزائرية-سنغالية” و مع باقي دول القارة وفق مقاربة رابح-رابح”.

وقبيل تدشين المعرض، تم بالعاصمة داكار تدشين ”البنك الجزائري السنغالي” ، ثاني بنك جزائري يفتتح بالخارج بعد تدشين “بنك الإتحاد الجزائري” بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية لتسهيل الاستثمار والمبادلات التجارية بين الجزائر وباقي الدول الإفريقية.

وكان الوفد الوزاري الجزائري قد حل بداكار ليلة الأربعاء بعد زيارة عمل لنواكشوط دامت يوما. تم خلالها تدشين بنك الاتحاد الجزائري و تدشين معرض دائم للمنتجات الجزائرية بالعاصمة الموريتانية، تحت اسم “تصدير”. و الإشراف على أشغال الدورة الـ6 لمجلس الأعمال “الجزائري-الموريتاني”.

كما ستسمح، تؤكد بدورها وزارة المالية، بإرساء علاقات التعاون ذات المنفعة المشتركة لكلا الطرفين الجزائري والموريتاني. والجزائري السنغالي في المجال الاقتصادي والمالي والتجاري، فضلا عن ترقية التبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار في شتى المجالات، وتعزيز الخبرات المشتركة”.

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