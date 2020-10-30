إفتتاح مكاتب التصويت بمناسبة الإستفتاء حول مشروع تعديل الدستور

الوطني
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إفتتاح مكاتب التصويت بمناسبة الإستفتاء حول مشروع تعديل الدستور
بقلم خالد زوبيري

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة، اليوم الجمعة، إفتتاح مكاتب التصويت بمناسبة الإستفتاء حول مشروع تعديل الدستور ليوم أول نوفمبر 2020.

وحسب بيان السلطة، فقد تم فتح مكاتب التصويت المتنقلة بالجنوب، بكل من ولايات أدرار، الأغواط، تمنراست، ورقلة، إليزي، تندوف، الوادي والنعامة.

كما تم إفتتاح مكاتب التصويت عبر المراكز الإنتخابية التابعة للدوائر الديبلوماسية والقنصلية بالخارج، بكل من الإمارات العربية المتحدة، العراق، سوريا، السعودية، الكويت، قطر، مصر، البحرين، سلكنة عمان، روسيا، النيجر، والمكسيك، يضيف البيان


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